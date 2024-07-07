Приангарье представит свои продукты на гастрофестивале в Москве

На стенде Приангарья будет четыре компании: «Сибэколавка», «Батина коптильня», «Байкалдар» и «ТГ-ЛЭБ». Они привезут продукцию из дикорастущего сырья: халву из кедровых орехов, чаи, ягодную пастилу, продукцию из мяса и рыбы.