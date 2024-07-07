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Приангарье представит свои продукты на гастрофестивале в Москве

В Москве 6—14 июля будет проходить третий гастрономический фестиваль «Вкусы России».

Источник: Правительство Иркутской области

На нём свои бренды продуктов питания представит и Иркутская область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На стенде Приангарья будет четыре компании: «Сибэколавка», «Батина коптильня», «Байкалдар» и «ТГ-ЛЭБ». Они привезут продукцию из дикорастущего сырья: халву из кедровых орехов, чаи, ягодную пастилу, продукцию из мяса и рыбы.

На фудкорте фестиваля будут подавать блюда региональных брендов. Там же можно будет купить понравившуюся продукцию. Фестиваль будет проходить на выставке «Россия», свою продукцию представят 70 регионов России.

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