Байден не взял обязательство пройти тест на умственные способности

В ходе 22-минутного интервью Байден взял на себя ответственность за свои ошибки на дебатах на прошлой неделе и заявил, что выступил недостаточно хорошо из-за болезни. "Ничьей вины нет, кроме моей", - сказал он. Президент США неоднократно повторял, что дебаты были не более чем "плохим вечером". "Это плохой эпизод. Никаких признаков серьезного состояния. Я был истощен, - сказал Байден. - Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и это была плохая ночь".