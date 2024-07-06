Байден не взял обязательство пройти тест на умственные способности

В своем первом телевизионном интервью после широко раскритикованного выступления на дебатах на прошлой неделе президент Джо Байден не взял на себя обязательство пройти когнитивный или неврологический тест и опубликовать его результаты.
Байден заявил, что его ежедневно тестируют, ссылаясь на свои президентские обязанности. "Я прохожу полное неврологическое обследование каждый день", - сказал Байден ведущему Джорджу Стефанопулосу из ABC News. На вопрос о том, проходил ли он когнитивный тест, президент ответил: "Нет, никто не говорил, что я должен это делать".
В ходе 22-минутного интервью Байден взял на себя ответственность за свои ошибки на дебатах на прошлой неделе и заявил, что выступил недостаточно хорошо из-за болезни. "Ничьей вины нет, кроме моей", - сказал он. Президент США неоднократно повторял, что дебаты были не более чем "плохим вечером". "Это плохой эпизод. Никаких признаков серьезного состояния. Я был истощен, - сказал Байден. - Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и это была плохая ночь".
Байден также продолжил отвергать возможность ухода в отставку, заявив, что лидеры демократов в Конгрессе рекомендовали ему остаться в гонке. "Послушайте, я имею в виду, если господь всемогущий сошел бы и сказал: "Джо, выйди из гонки", я выйду из гонки", - сказал Байден. - Но господь всемогущий не сойдет".
Интервью прошло в решающий для президента США момент всеобщего избирательного цикла: некоторые демократы призвали Байдена выйти из президентской гонки 2024 года. Кроме того, активно обсуждаются варианты того, кто может заменить его в качестве кандидата от партии. Некоторые демократы, отмечает NBC News, заявили: они не убеждены в том, что интервью достигло целей кампании. "Это (интервью - прим. ред.) меня огорчило. Он полностью оторван от реальности, и изолирован от правды, - сказал один из демократов палаты представителей на условиях анонимности. - Скоро я нарушу свое молчание".