Более 2000 выпускников Иркутской области воспользовались правом пересдать ЕГЭ

— Больше всего желающих поправить свои баллы пересдавали обществознание (523) и информатику (386), а вот географию пересдать захотели лишь два выпускника, — прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов. — Надеюсь, что все, кто решился сдать экзамен еще раз, учли, что предыдущие баллы за экзамен по этому предмету будут аннулированы, даже если они окажутся лучше повторного результата.