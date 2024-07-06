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Более 2000 выпускников Иркутской области воспользовались правом пересдать ЕГЭ

Оценки будут известны 15 и 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Больше 2000 бывших одиннадцатиклассников пересдали ЕГЭ в Приангарье. Выпускники вновь написали экзамены 4 и 5 июля — в последние дни экзаменационного марафона текущего года. Оценки будут известны 15 и 17 июля, это даст ребятам возможность подать документы в выбранный вуз.

— Больше всего желающих поправить свои баллы пересдавали обществознание (523) и информатику (386), а вот географию пересдать захотели лишь два выпускника, — прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов. — Надеюсь, что все, кто решился сдать экзамен еще раз, учли, что предыдущие баллы за экзамен по этому предмету будут аннулированы, даже если они окажутся лучше повторного результата.

Напомним, что в 2024 году по инициативе Владимира Путина выпускникам дано право пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору, включая обязательные предметы.