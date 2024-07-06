А капелла в музыке: что это такое и как исполнять

А капелла или же акапелла — это итальянский термин, который буквально переводится как «пение в часовне». По факту речь идет о церковном хоре. Но есть нюансы: дело в том, что в те давние времена голос был главным и единственным музыкальным инструментом. Никаких струнных, духовых и ударных. Только вокалисты и их отменное мастерство. Не умеешь попадать в ноты и держать дыхание — значит, «божий глас» представлять не можешь. Прародителем акапеллы считается григорианское пение. Но что же было дальше? Расскажем в новой статье. Нажимайте на кнопку воспроизведения и познайте все возможности человеческого голоса.