А капелла в музыке: что это такое и как исполнять

А капелла или же акапелла — это итальянский термин, который буквально переводится как «пение в часовне». По факту речь идет о церковном хоре. Но есть нюансы: дело в том, что в те давние времена голос был главным и единственным музыкальным инструментом. Никаких струнных, духовых и ударных. Только вокалисты и их отменное мастерство. Не умеешь попадать в ноты и держать дыхание — значит, «божий глас» представлять не можешь. Прародителем акапеллы считается григорианское пение. Но что же было дальше? Расскажем в новой статье. Нажимайте на кнопку воспроизведения и познайте все возможности человеческого голоса.

Что такое, а капелла в музыке

Хотя термин «а капелла» возник только в XVII веке, основы пения без музыкального сопровождения были заложены гораздо раньше — еще в 1470-х годах. И все стараниями одного музыканта, имя которому Жоскен Депре. Будучи талантливым вокалистом, он всю жизнь посвятил служению различным герцогам-меценатам и папствам — от Камбре и Конде-сюр-л’Эско до Милана. Именно с подачи Депре Франция, Нидерланды, Италия и другие государства стали потихоньку переходить от одноголосого григорианского пения к полифоническим экспериментам. Особого внимания заслуживает знаменитый цикл мотетов под названием Vultum tuum deprecabuntur, что в переводе с латиницы означает «Богатейшие из народа будут умолять лице Твое».

Здесь нет места однотипным готическим мотивам прошлых столетий: музыка Жоскена по-настоящему изобретательна и многогранна. А еще возвышенно-романтична — ведь в первую очередь композитор хотел передать собственный жизненный опыт, а не следовать сухим церковным догмам. Поражает и широта вокального диапазона исполнителей: от большой до второй октавы. Каждая партия пестрит разнообразием и при этом дополняет общую картину. Все семь частей мотета можно послушать ниже.

Впечатляет, правда? Уже тогда франко-нидерландский композитор показал, на что способен человеческий голос. Дальше дело за малым: сделать так, чтобы пение, а капелла соответствовало духу времени. И последователи Депре успешно с этим справлялись — и справляются по сей день.

Кстати, свой вклад в развитие акапеллы внес и Джованни Пьерлуиджи да Палестрина — итальянский мастер эпохи Возрождения, о котором можно почитать в отдельной статье. Но статус «властителя музыки» достался именно Жоскену — причем от его же современников. Воистину, творческая разносторонность маэстро не знала границ.

Примеры акапеллы известных песен прошлых лет The Lion Sleeps Tonight — The Tokens (1961) Участники группы The Tokens

Шли годы, столетия. В пьесах все чаще фигурировали музыкальные инструменты, а вокальные жанры в духе мотетов и месс все больше отходили на второй план. Как следствие, в какой-то момент люди потеряли интерес к искусству, а капелла. Так было до тех пор, пока в 60-е годы XX века на горизонте не появилась американская группа The Tokens с хитом The Lion Sleeps Tonight. Даже если вы не знаете название песни, то уж наверняка слышали ее мотив. Одно только упоминание трека в диснеевском мультфильме «Король Лев» чего стоит!

А если мы сейчас разорвем шаблон и скажем, что The Lion Sleeps Tonight изначально увидела свет еще в 1939 году? Да-да, бруклинские вокалисты не изобрели велосипед, а всего-навсего перепели уже существовавшую композицию. Оригинал принадлежит перу зулусского музыканта Соломона Линды: знакомые африканские мотивы тут прослушиваются с первых нот.

Don’t Worry Be Happy — Bobby McFerrin (1988)

Но настоящий прорыв акапеллы в мейнстрим случился с выходом песни Don’t Worry, Be Happy авторства Бобби Макферрина. Причем если в The Lion Sleeps Tonight есть и другие инструменты помимо голоса — африканская перкуссия, например, — то в хите 1988 года выпуска таковые отсутствуют напрочь. Только вокал. Бобби выкладывается на максимум, имитируя своим пением бас, гитару, бит и прочие музыкальные составляющие. Результаты в чартах не заставили себя ждать: Don’t Worry, be Happy заняла верхнюю строчку Billboard Hot 100 и продержалась там две недели. О достижениях в других странах и говорить нечего. Даже сейчас опус Макферрина частенько можно услышать на радио.

Участники группы The Who

Конечно, это не единственный пример исключительно вокальной песни в XX веке. Например, в 1968 году с форматом, а капелла экспериментировала рок-группа The Who. Их трек My Wild Love построен по тому же принципу, что и знаменитый шлягер Бобби.

Наконец, в похожем стиле работали старые добрые американские джазисты: Нэт Кинг Коул и Фрэнк Синатра. Один только My Way последнего перепевали все кому не лень — во многом благодаря ярко выраженной вокальной мелодии. О хите Nature Boy от Коула можно сказать то же самое.

И все же пик популярности акапельных песен пришелся именно на 80-е, что неудивительно с учетом успеха Don’t Worry, be Happy. Приведем несколько самых ярких примеров.

Only You — The Flying Pickets (1984) Участники группы The Flying Pickets

Весьма узнаваемая мелодия, продолжающая тенденцию каверов, а капелла. Изначально трек написала синтипоп-группа Yazoo, но харизматичные британские певцы подарили ей новую жизнь.

Caravan of Love — The Housemartins (1985)

Великолепный вокальный номер от британской инди-группы с приятными гармониями. Если бы The Beatles были коллективом, а капелла, то они бы выпустили что−нибудь в этом роде.

Homeless — Paul Simon & Ladysmith Black Mambazo (1986)

Пол Саймон из дуэта Simon & Garfunkel был очень востребован в свое время, а потому успел даже в народной музыке свой след оставить. Перед вами — сочетание западной и южноафриканской культур: голос Пола словно бы растворяется на фоне акапельного хора ЮАР. Кстати, здесь используется так называемая исикатамия — многолосие в изысканной и интеллигентной манере.

Something to Fall Back On — Todd Rundgren (1985) Todd Rundgren

Но звание самого необычного эксперимента достается треку американского рокера Тодда Рандгрена. Something to Fall Back On совершенно не звучит как, а капелла, но тем не менее ею является. При записи музыкант использовал только свой голос и тело, а потом обработал все таким образом, что получился полноценный синтвейв-боевичок. В жизни не подумаешь, что роль перкуссии здесь играют хлопки в ладоши! Кстати, вы заметили, как называется альбом Тодда с этой композицией? Очень символично.

Популярные акапеллы современности

В наше время востребованность пения без инструментального сопровождения достигла небывалых высот. Ранее мы говорили, что с бумом 80-х ничто не сравнится, но вынуждены забрать свои слова назад: XXI век переплюнул все. И это закономерно, ведь сейчас слушатели воспринимают акапельные песни совсем по-другому. Такие треки востребованы везде: это и мемы, и музыка к сериалам, и коротенькие видео в соцсетях…

levan’s Polkka — Loituma (1995)

Кстати о мемах: первая «шуточная» акапелла ушла в массы еще в 90-е годы. Речь о народной финской песне levan’s Polkka, перепетой квартетом Loituma. Музыканты посмеялись сами над собой и превратили текст в полную бессмыслицу с редкими вкраплениями родного языка. Вот вам и будущий шаблон композиций для TikTok.

Hide and Seek — Imogen Heap (2005)

Еще одна акапелла-мем вышла из-под пера британской певицы Имоджен Хип — правда, уже в 2005 году. Артистка не подозревала, что ее детище настолько выстрелит в интернете, а между тем над треком издевались все кому не лень. Hide and Seek даже в сериале «Одинокие сердца» (2003−2007) засветилась — причем в сцене убийства, чем вызвала новую волну смешков в сети.

Stalin Wasn't Stallin' — Golden Gate Jubilee Quartet (1943) Участники группы Golden Gate Jubilee Quartet

Наконец, не можем упомянуть трек Stalin Wasn't Stallin', что в переводе с английского означает «Сталин не терял времени зря». Изначально песня принадлежала перу Golden Gate Jubilee Quartet — старейшей акапельной американской группе, между прочим! Сейчас композиция вызывает невольное хихиканье у русскоязычных слушателей, но подтекст у нее изначально серьезный. Stalin Wasn't Stallin' была записана еще в самый разгар Великой Отечественной войны, и на тот момент символизировала союз СССР и США. Как мы знаем, позже политика двух стран в отношении друг друга кардинально изменилась. В 80-е трек перепел британский прог-рокер Роберт Уайатт, призывая остановить нарастающее противостояние между сверхдержавами. Так что, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.

Hallelujah — Pentatonix (2016)

Но хватит о мемах. В современном мире полно и по-настоящему серьезных акапельных исполнителей. Пожалуй, самая известная группа данного формата — это Pentatonix. За плечами коллектива — множество популярных вокальных каверов на поп и рок-хиты. Гарантируем, звучит ничуть не хуже оригинала! Особенно Hallelujah и Imagine.

Pleasure Is All Mine — Björk (2004)

Говоря о поп-музыке, а капелла, стоит вспомнить и альбом певицы Бьорк под названием Medúlla. Это — одна из немногих мейнстримных пластинок, где используется только голос. Воистину потрясающий звуковой опыт: кажется, будто играет настоящий оркестр. А уж от песни Pleasure Is All Mine и вовсе муражки по коже.

Carol of the Bells — Straight No Chaser (2008) Участники группы Straight No Chaser

А вот устроить новогодние праздники в стиле, а капелла помогут кудесники из Индианы. Их дебютный альбом Holiday Spirits действительно пропитан волшебством, а местная версия знаменитой Carol of the Bells кажется по-особенному уютной.

В общем, вокальных ансамблей настолько много, что и вечности не хватит перечислять. Поэтому ограничимся лишь еще несколькими рекомендациями: VOCES8, Robert Shaw Chorale, Van Canto и Alaa Wardi.

А что же по русскоязычным исполнителям? Неужели у нас нет своих групп, а капелла? Конечно есть. Достаточно оценить рок-музыканта Кирилла Комарова с его альбомом Sensense (2008). Настоящий вокальный винегрет. О хоре Сретенского монастыря и хоре Турецкого, уверены, и напоминать не обязательно. Коллективы под началом Григория Сандлера тоже заслуживают внимания.

Где используют акапельные песни Найл Хоран на BRIT Awards, 18 февраля 2020 года

Раньше подобные треки использовали только в церквях и храмах, но сейчас они востребованы практически везде. Даже «неформатные» артисты не преминут похвастаться своим превосходным голосом вживую — если есть чем хвастаться, конечно. Для этого они либо поют в одиночку, либо подключают профессионалов. Как Найл Хоран с хитом Show Hands (2017), например. Киноиндустрия тоже не отстает в этом плане: скажем, в мультфильме «Гадкий я 2» (2014) прозвучала знаменитая композиция Happy Фаррелла Уильямса.

Сложности исполнения песни без инструментального сопровождения

Казалось бы: напевай себе под нос, горлань любимые треки в душевой кабинке — и вуаля, ты бог вокала. В чем трудности играть голосом без оркестра и джаз-бэнда рядом? Но как мы уже говорили, везде есть свои нюансы.

Во-первых, нужен очень хороший музыкальный слух. Причем артист должен не просто слышать ноты, но и уметь их правильно воспроизводить. Это совсем непростое ремесло: у кого-то получается практически сразу, а кому-то приходится учиться годами.

Во-вторых, нужно правильно поставить дыхание. То есть петь не на связках, а на диафрагме. К этому же относится тренировка мышц верхних и нижних челюстей, распевка и прочее. Голос — такой же музыкальный инструмент, как и все остальные. Чуть-чуть сделаешь неправильно, и вся идиллия рухнет.

Музыкальную теорию и законы гармонии тоже никто не отменял. Важно знать правильное построение аккордов и учитывать особенности разных вокальных партий. К примеру, линия баса поется определенным образом, линия аккомпанемента — совсем по-другому, а ударные зачастую и вовсе обыгрываются как битбокс.