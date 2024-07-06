Как празднуется День столицы в Астане

В честь 26-летия Астаны для жителей и гостей столицы организованы около 100 различных мероприятий, это и концертные программы, фестивали, спортивные турниры, конкурсы и многое другое, передает официальный сайт городского акимата. Об этом сообщает центр деловой информации со ссылкой на пресс-службу акимата города.