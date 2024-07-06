Как празднуется День столицы в Астане

В честь 26-летия Астаны для жителей и гостей столицы организованы около 100 различных мероприятий, это и концертные программы, фестивали, спортивные турниры, конкурсы и многое другое, передает официальный сайт городского акимата. Об этом сообщает центр деловой информации со ссылкой на пресс-службу акимата города.
На праздничном мероприятии выступают Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады.
В 15.00 площади у момумента «Байтерек» будет организован концерт с участием казахстанских исполнителей.
В 11.00 часов утра на городской площади состоялось открытие Международного фестиваля театров «Театральная Евразия». Театральное шествие начнется с Городской площади и завершится в Центральном парке.
Живые статуи, Walking act спектакль «Cosmo», перфоманс-шествие «Золотые ангелы», театр «Королевский жираф», «Театр кукол» города Астаны, театр Мурата Мутурганова и другие театры представляют свои яркие выступления.
Любителей семейного отдыха с 12:00 часов в Центральном парке ожидает летний проект «Мегеке street». Это праздник для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.
6 июля в 20:00 часов в Амфитеатре на Набережной состоится праздничный концерт «Астана — арман қала» с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.
На концерте выступят известные деятели искусства и звезды эстрады Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца «ALEM».
6 июля в 18:00 часов на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR.
На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты. По завершению концерта ориентировочно в 22:15ч. (22:30) планируется световое дрон-шоу «ASPAN».
Напомним, для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.
Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.
Ко дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия. Среди них самые крупные: республиканский отборочный турнир к 5-м Всемирным играм кочевников «Толағай алыптар сайысы», конные соревнования (конкур), республиканский турнир по байге «Елорда Кубогы», массовый забег «Ел жүрегі — Астана!», чемпионат по теннису среди любителей.
Наряду с крупными мероприятиями будут проводить турнир по волейболу среди жителей района «Байконыр», открытый турнир по асык ату «Астана сақасы» (мужчины, женщины), чемпионат по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями, соревнования по национальным видам игр среди населения района «Сарыарка».
Вместе с тем, 7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт», группа «Made in KZ», Ибрагим Ескендир и детский творческий центр «Алтын Домбыра», группа «Assyl», Kalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.