Ничего хорошего я там не испытал: Прохор Шаляпин высказался о Волгограде

Родившийся и выросший в Волгограде певец Прохор Шаляпин, подробности личной жизни которого известны больше, чем его творчество, неприятно высказался о родном городе. В интервью политтехнологу, блогеру из Донецка Константину Долгову звезда светской хроники заявил, что вообще не считает себя волгоградцем, тем более не желает возвращаться в город из своей столичной квартиры в хорошем районе.
— Ты первый парень в Волгограде, — начал было свой вопрос автор «ШоуДо» Константин Долгов.
— Я себя не считаю парнем в Волгограде, я себя не ассоциирую с Волгоградом вообще, — перебил Прохор. — Это город моего детства, я не выбирал где родиться, как и все… Зачем мне возвращаться, у меня квартира в Москве, в хорошем районе, меня все устраивает, — отметил певец.
Прохор Шаляпин, который периодически приезжает в Волгоград к маме, сказал, что вообще-то он этот город не сильно любит.
— Я искренне это говорю, я отличаюсь своей прямолинейностью. Людей может быть да, а сам город не очень, — сказал артист и признался, что ничего хорошего он в Волгограде в детстве не испытал. Да и сейчас считает, что проблем хватает.
Шаляпин назвал глупостью идею переименовать город. Вместо этого деньги предложил потратить на дорогу, инфраструктуру.
— В Волгограде нет элементарно асфальта возле дома моей мамы. А она живет не на окраинах, в хорошем районе, — объяснила звезда.