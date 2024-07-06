В Госдуме рассказали, как вернуть часть налога через декларацию

"Первый способ - это использование стандартного вычета в полном объеме. Многие люди не знают, что максимальная сумма стандартного вычета увеличивается с каждым ребенком, - пояснил Чаплин. - Это означает, что если у вас есть два или более детей, то сумма вычета будет выше, чем у тех, у кого детей нет или только один".