В Госдуме рассказали, как вернуть часть налога через декларацию

По декларации за прошедшие годы можно вернуть часть уплаченного НДФЛ за покупку жилья, оплату обучения, лечение, занятие спортом или, если у вас есть дети. Как действовать в этом направлении, рассказал в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, возместить налог через Федеральную налоговую службу можно через сайт или при личном обращении за три предыдущих года - 2021, 2022 и 2023 года, а через работодателя можно вернуть себе часть средств уже за текущий год.
"Для каждого года требуется отдельная декларация, при этом все виды вычетов указываются в одной декларации, - уточнил депутат. - Если за этот год уже была подана декларация, необходимо подать уточнённую".
Чаплин добавил, что данные о доходах и уплаченных налогах за предыдущие годы обычно всегда отображаются в личном кабинете на сайте налоговой. "Если вдруг часть информации отсутствует, то ее можно внести в декларацию самостоятельно, - посоветовал он. - Кроме того, придется самим заполнить статью о расходах на жильё, лечение или обучение. И с доказательством - договор, чек об оплате".
Парламентарий назвал важный момент: если есть долги по уплате налогов, то деньги будут возвращены, но за вычетом долга.
Срок проведения процедуры проверки - 3 месяца, а далее деньги поступят на счет в течение месяца. "Иногда удается вернуть сотни тысяч рублей, что определенно будет большой помощью семьям", - рассказал депутат.
Он также напомнил, как родителям взрослых детей получить налоговый вычет за обучение.
"Первый способ - это использование стандартного вычета в полном объеме. Многие люди не знают, что максимальная сумма стандартного вычета увеличивается с каждым ребенком, - пояснил Чаплин. - Это означает, что если у вас есть два или более детей, то сумма вычета будет выше, чем у тех, у кого детей нет или только один".
Используя этот вычет в полном объеме, по его словам, можно значительно снизить сумму, подлежащую уплате.
В 2024 году сумма для родителей или усыновителей первого и второго ребенка - 1400 рублей ежемесячно для каждого ребенка. В случае, если у родителей или усыновителей есть третий и последующие дети, сумма вычета составит 3 000 рублей.
Для родителей или усыновителей ребенка-инвалида I и II группы сумма вычета составляет 12 000 рублей, а для опекунов и попечителей - 6 000 рублей.
"Важно понимать, что это не средства, которые выплачиваются родителям, а лишь сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы", - добавил парламентарий.
Второй способ - это учет дополнительных расходов на образование. "Знаете ли вы, что определенные образовательные расходы также могут быть учтены при расчете налогов? Например, расходы на дополнительные занятия, покупку учебников, оплату кружков и т. д.", - пояснил депутат.
Сумма вычета на обучение детей 110 000 рублей, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и свое обучение - 150 000 рублей.
"Важно знать, что можно обучить вычет за обучение уже взрослых детей до 24 лет, которые учатся очно. Чтобы оформить вычет, надо подойти в бухгалтерию на своей работе, либо же самостоятельно заполнить декларацию в ФНС или на сайте налоговой", - советует Чаплин.