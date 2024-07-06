Холодную воду отключат в Самаре с 9 по 11 июля

На следующей неделе в Самаре отключат холодную воду на ряде улиц. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов, — рассказали в пресс-службе.
Так, 9 июля с 10:00 до 12:55 воды не будет в 12−15 кварталах поселка Мехзавод. В среду, 10 июля, 9:00 до 17:00 без холодного водоснабжения останутся жители на улицах Бубнова, 3, 5, 9, Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 и на Московском шоссе, 284, 286, 290, 292.
В четверг, 11 июля, с 10:00 до 17:00 воду отключат на Южном проезде, 100, 102, 104, 106, 254, 256, 264, 266, 268, 270. В этот же день с 9:00 до 17:00 подачу ХВС ограничат в поселке Опытная станция по садоводству.
Информация об отключениях является предварительной. В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.