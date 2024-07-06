Холодную воду отключат в Самаре с 9 по 11 июля

Так, 9 июля с 10:00 до 12:55 воды не будет в 12−15 кварталах поселка Мехзавод. В среду, 10 июля, 9:00 до 17:00 без холодного водоснабжения останутся жители на улицах Бубнова, 3, 5, 9, Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 и на Московском шоссе, 284, 286, 290, 292.