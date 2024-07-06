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Эд Ширан взялся помогать творческой молодежи

Британский певец Эд Ширан рассказал, что намерен развивать на родине музыкальную программу для молодежи. Артист посещает старшие школы, которые нуждаются в дополнительном финансировании.

Источник: Звук

Британский певец Эд Ширан рассказал, что намерен развивать на родине музыкальную программу для молодежи. Артист посещает старшие школы, которые нуждаются в дополнительном финансировании.

По словам Эда, в английских школах число субсидий в сфере музыки сократилось, и он пытается это исправить.

«Я начал делать это в округе, из которого я родом, и только сейчас мы перешли на общенациональный уровень. Сейчас я посещаю больше старших школ, которые нуждаются в музыкальном финансировании, и вы можете лицезреть, насколько это меняет ситуацию», — цитирует музыканта The Sun.

Ширан нередко занимается благотворительностью. Ранее он пожертвовал миллион фунтов стерлингов своей альма-матер — школа Томаса Миллса во Фрамлингтоне, Саффолк. На эти средства была организована студия звукозаписи и куплены музыкальные инструменты.

В прошлом месяце Ширан был признан самым популярным певцом Великобритании уже в седьмой раз.