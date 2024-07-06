Эд Ширан взялся помогать творческой молодежи

«Я начал делать это в округе, из которого я родом, и только сейчас мы перешли на общенациональный уровень. Сейчас я посещаю больше старших школ, которые нуждаются в музыкальном финансировании, и вы можете лицезреть, насколько это меняет ситуацию», — цитирует музыканта The Sun.