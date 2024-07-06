Кратковременные дожди и до +32°С ожидается в Беларуси 7 июля

Завтра прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.



Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 по востоку до плюс 21 по западу, максимальная днем будет колебаться от плюс 26 до плюс 32 градусов. Из-за высокой температуры днем объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности).