Завтра прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 по востоку до плюс 21 по западу, максимальная днем будет колебаться от плюс 26 до плюс 32 градусов. Из-за высокой температуры днем объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности).
Кратковременные дожди и до +32°С ожидается в Беларуси 7 июля
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 32 градусов ожидается в Беларуси 7 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Завтра прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.