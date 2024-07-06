"Александрия собирает друзей" на малой родине Лукашенко

Интерес к самобытному торжеству проявили и представители дипломатических миссий из десятков аккредитованных в РБ иностранных государств, констатирует агентство, уточняя, что от стран Содружества заявлены дипломаты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. А из государств Азии и Ближнего Востока участниками встречи стали Бангладеш и Вьетнам, Индия, Индонезия и Иран, Китай и Монголия, Турция и Япония. Кроме того, среди зарубежных гостей в этом году присутствуют и представители африканского континента из Зимбабве, Судана и Сенегала.