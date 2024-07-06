"Александрия собирает друзей" на малой родине Лукашенко

Идею единства и дружбы славянских народов, проверенную в горниле важнейших исторических событий, олицетворяет традиционный праздник "Александрия собирает друзей", который стартовал 6 июля в Могилевской области.
На живописном берегу Днепра у моста, соединяющего агрогородки Александрия и Копысь, собирались друзья на республиканский праздник "Купалье", который берет начало с 2010 года.
Гостеприимство белорусского народа, признают местные обозреватели, особенно ярко проявляется в круговерти национальных торжеств. Этим объясняется и то особое вдохновение, которое проявляют жители Синеокой на малой родине президента Беларуси в любимом национальном форуме, который ежегодно становится в Шкловском районе одним из самых массовых зрелищных событий. А для его гостей здесь подготовлено множество приятных сюрпризов - насыщенная культурная программа и отличное настроение гарантированы, утверждает БЕЛТА, напоминая, что в минувшем году праздник посетили около 80 тысяч граждан Союзного государства и СНГ.
Кстати, сообщили организаторы, на это раз в концепцию праздника положена идея купальского венка, а приоритетными темами стали 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие института президентства.
Ежегодно, уточняет агентство, торжества в Александрии объединяют профессиональные и любительские коллективы, вернисажи мастеров декоративно-прикладного искусства. А одним из самых зрелищных мероприятий в субботний день стала выставка-ярмарка народного творчества "Купальский венок содружества", в которую включены экспозиции, отражающие богатое историческое наследие, самобытную народную культуру с региональными особенностями. Участие в ней примут представители Беларуси и России, а также Азербайджана и Узбекистана.
Интерес к самобытному торжеству проявили и представители дипломатических миссий из десятков аккредитованных в РБ иностранных государств, констатирует агентство, уточняя, что от стран Содружества заявлены дипломаты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. А из государств Азии и Ближнего Востока участниками встречи стали Бангладеш и Вьетнам, Индия, Индонезия и Иран, Китай и Монголия, Турция и Япония. Кроме того, среди зарубежных гостей в этом году присутствуют и представители африканского континента из Зимбабве, Судана и Сенегала.
В программу праздника, судя по ее содержанию, вошли народные купальские забавы, квесты и концерты, мастер-классы и интерактивные шоу-программы, спортивные и цирковые выступления, светомузыкальное представление.
Увидят зрители и демонстрационные полеты группы самолетов ДОСААФ с высадкой парашютистов и разворачиванием в небе государственных флагов Беларуси и России, они смогут побывать на интерактивной музыкальной программе для детей "Мир - это ты и я" с участием стипендиатов и лауреатов специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, лауреатов международных и республиканских творческих конкурсов. А на молодежной площадке учреждений среднего и высшего образования региона организована экспозиция "Оружие и техника Победы".
Одним из ключевых сюжетов дня агентство называет проект "Союзное государство на Купалье", в рамках которого на сцену выйдут российские и белорусские исполнители, а в основу концерта ляжет идея единства славянской культуры и дружбы славянских народов, 25-летие подписания договора о создании Союзного государства и Года качества в Беларуси, а также Года семьи в России.
Щедрость и гостеприимство белорусов можно будет оценить на празднике и у кулинарных рядов. Гостям предлагают самые вкусные и ароматные блюда, а в больших гриль-зонах акцент сделан на меню национальной кухни по традиционным и современным рецептам. Посетителям предложат и широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе продукцию общественного питания, кондитерские изделия и сувениры.