Сайд-проект Джулиана Касабланкаса Voidz анонсировал первый за шесть лет релиз

Группа также опубликовала трейлер к пластинке. Видео выполнено в ретро-стиле — поэтому не исключено, что и звук на альбоме будет отсылать к модной музыке прошлого столетия. Ожидается, что в лонгплей войдут песни All The Same, Flexorcist и Prophecy of the Dragon, вышедшие в качестве синглов в прошлом году. В качестве звукового сопровождения в ролике использована песня Overture — она будет открывать альбом.