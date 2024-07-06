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Сайд-проект Джулиана Касабланкаса Voidz анонсировал первый за шесть лет релиз

Американская рок-группа The Voidz, возглавляемая фронтменом The Strokes Джулианом Касабланкасом, объявила дату выхода нового лонгплея. Пластинка получила название Like All Before You, а ее премьера намечена на сентябрь этого года.

Источник: Звук

Американская рок-группа The Voidz, возглавляемая фронтменом The Strokes Джулианом Касабланкасом, объявила дату выхода нового лонгплея. Пластинка получила название Like All Before You, а ее премьера намечена на сентябрь этого года.

Группа также опубликовала трейлер к пластинке. Видео выполнено в ретро-стиле — поэтому не исключено, что и звук на альбоме будет отсылать к модной музыке прошлого столетия. Ожидается, что в лонгплей войдут песни All The Same, Flexorcist и Prophecy of the Dragon, вышедшие в качестве синглов в прошлом году. В качестве звукового сопровождения в ролике использована песня Overture — она будет открывать альбом.

Like All Before You станет третьей пластинкой в дискографии The Voidz, напоминает NME. Группа, собравшаяся в 2013-м, выпускала альбомы Tyranny в 2014-м и Virtue в 2018-м.