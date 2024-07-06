У Фёдора Михайловича Достоевского наконец-то появится свой именной фестиваль. Судите сами - Пушкину посвящены Дни поэзии в Михайловском, автору "Войны и мира" - "Толстой" в Ясной Поляне, Чехову - "Мелиховская весна"... Несправедливость взялись исправить власти Московской области и худрук Театра наций, а теперь и руководитель первого фестиваля "Достоевский" Евгений Миронов - 20 и 21 июля всех желающих приглашают в маленький, но уютный Зарайск и расположенную невдалеке от него усадьбу "Даровое", где рос писатель. Не только посмотреть спектакли, но и вместе начать новую прекрасную летнюю традицию.
"Достоевский" - это фестиваль-путешествие. Так его озаглавили неспроста: просто приехать и уехать в Зарайск не получится, тут надо продумать маршрут (все-таки от Москвы - 182 километра и около трёх часов езды), место ночевки. Хорошо бы за пределами фестиваля и по самому городу пройтись - говорят, он похож на музыкальную шкатулку, а ещё захватить живописные окрестности. Вдобавок рядом - Коломна, Кашира...
- Этот фестиваль - в некотором роде авантюра, рулетка, - предупреждает Евгений Миронов. - Но давайте вспомним, что Достоевский был игрок, азартный человек. Зарайск меня заворожил - когда я туда приехал, просто обалдел: как я мог раньше не видеть эту жемчужину? В "Даровом" были другие эмоции: стоит небольшой флигель и... Всё. Но я вдруг понял - есть этот флигель, есть речка, куда бегал купаться маленький Федя, есть роща, которую он видел. Основное сохранилось! Остальное - дело рук творцов и нашей фантазии.
Худрук фестиваля говорит - самое главное, хотелось создать событие, достойное Фёдора Михайловича, а ракурс для первого фестивального сезона намеренно выбрали необычный - счастливый Достоевский. Да, автор "Преступления и наказания" мог быть таким! И был - именно в "Даровом". И это, кажется, единственный эпизод в его воспоминаниях, где он прямо говорит, что здесь, в усадьбе, в детстве, он был счастлив... Миронова все это вдохновило настолько, что он задумался и над идеей создания своего "фильма о детских годах великого классика именно в Зарайске, в имении, где рос маленький Федя".
- В богатой на уникальные, всемирно известные имена Московской области, - "Даровое" и Зарайск показались нам одним из "якорей", ещё одним местом силы, - рассказал областной министр культуры и туризма Василий Кузнецов. - Хочется, чтобы эти места "звучали", были на слуху. Чтобы сюда приезжали большие артисты, музыканты и, конечно, туристы…
Кузнецов и обратился с идеей создания фестиваля к Евгению Миронову. Разумеется, неспроста - Фёдор Михайлович для артиста, можно сказать, не чужой человек, он не раз играл великого писателя в кино и театре. И конечно - сразу откликнулся.
Программа - максимально мультижанровая. Фестиваль представит шесть собственных премьер. Одна из них откроет праздник: спектакль-концерт "Бедные люди", в главных ролях - Евгений Миронов и Юлия Хлынина, а за музыкальное сопровождение отвечают Юрий Башмет и его оркестр "Солисты Москвы".
Ярким обещает стать и закрытие: всех гостей приглашают на пляж у реки Осётр, по которой на плотах будут проплывать герои Достоевского. Но это не просто парад персонажей, а настоящая фантасмагория, с хореографией и музыкой. Сможете угадать всех? Если что, вопросы к режиссёру Юрию Квятковскому.
Для маленьких зрителей - еще две премьеры. Кукольные. По любимым произведениям маленького Феди - библейской "Книге Иова" и романтическому "Айвенго" Вальтера Скотта.
Сочетание "Достоевский и музыка" тоже станет весьма необычным. Сколько раз писатель бывал на концертах Листа? Почему особенно любил Патетическую сонату Бетховена? Гостей ждёт Достоевский-jazz, и - вы не поверите - "Преступление и наказание" от Рэп-театра.
Ожидаются встречи с писателями и достоеведами, лаборатории с художниками по созданию арт-объектов, карнавальные шествия и многое другое.
Для тех, кто любит полакомиться, будет работать гастрономическая ярмарка по рецептам семьи Достоевских. Сыр, зарайская коврижка, горячий чай... Обещают даже раков.
- Это только первый фестиваль, и я очень надеюсь, что он приживётся. И что Фёдор Михайлович нам в этом поможет, - подытожил Евгений Миронов.
Фестиваль уже открыл свой сайт, где можно посмотреть афишу, купить билеты и сформировать свой собственный маршрут до "Достоевского".
А в пути, обещают организаторы, скучать не придётся - на сайте вскоре можно будет найти специальную аудиодорожку, в ней - полезная и интересная информация о фестивале и местах, где он будет проходить.