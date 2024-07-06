Худрук фестиваля говорит - самое главное, хотелось создать событие, достойное Фёдора Михайловича, а ракурс для первого фестивального сезона намеренно выбрали необычный - счастливый Достоевский. Да, автор "Преступления и наказания" мог быть таким! И был - именно в "Даровом". И это, кажется, единственный эпизод в его воспоминаниях, где он прямо говорит, что здесь, в усадьбе, в детстве, он был счастлив... Миронова все это вдохновило настолько, что он задумался и над идеей создания своего "фильма о детских годах великого классика именно в Зарайске, в имении, где рос маленький Федя".