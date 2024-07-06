В Узбекистане будут оперативнее реагировать на жалобы потребителей

В бот можно отправлять информацию обо всех негативных сценариях, возникших при обращении в Комитет по конкуренции и его территориальные органы. К примеру, сообщить о необоснованном отказе от рассмотрения обращения или несоблюдении установленных сроков рассмотрения, создании бюрократических проволочек, необоснованном затягивании рассмотрения дел со стороны спецкомиссий и так далее.