В Узбекистане будут оперативнее реагировать на жалобы потребителей

Комитет кардинально пересмотрел систему эффективной работы с обращениями физических и юридических лиц и внедрил новый механизм — программу @rquzBot в мессенджере Telegram.
Теперь пользователи могут в кратчайшие сроки получать быстрый отклик по каждой заявке, жалобе и предложению в сфере развития конкуренции и защиты прав потребителей. Отмечается, что каждое обращение и его рассмотрение будет контролироваться на уровне руководства.
«Через данную систему будет обеспечено полное, своевременное и объективное рассмотрение обращений. Следует подчеркнуть, что ни одно обращение не останется без нашего внимания!», — заверила пресс-служба комитета.
В бот можно отправлять информацию обо всех негативных сценариях, возникших при обращении в Комитет по конкуренции и его территориальные органы. К примеру, сообщить о необоснованном отказе от рассмотрения обращения или несоблюдении установленных сроков рассмотрения, создании бюрократических проволочек, необоснованном затягивании рассмотрения дел со стороны спецкомиссий и так далее.