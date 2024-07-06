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В Узбекистане будут оперативнее реагировать на жалобы потребителей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана запустил Telegram-бот для оперативного реагирования на жалобы населения и предпринимателей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Комитет кардинально пересмотрел систему эффективной работы с обращениями физических и юридических лиц и внедрил новый механизм — программу @rquzBot в мессенджере Telegram.

Теперь пользователи могут в кратчайшие сроки получать быстрый отклик по каждой заявке, жалобе и предложению в сфере развития конкуренции и защиты прав потребителей. Отмечается, что каждое обращение и его рассмотрение будет контролироваться на уровне руководства.

«Через данную систему будет обеспечено полное, своевременное и объективное рассмотрение обращений. Следует подчеркнуть, что ни одно обращение не останется без нашего внимания!», — заверила пресс-служба комитета.

В бот можно отправлять информацию обо всех негативных сценариях, возникших при обращении в Комитет по конкуренции и его территориальные органы. К примеру, сообщить о необоснованном отказе от рассмотрения обращения или несоблюдении установленных сроков рассмотрения, создании бюрократических проволочек, необоснованном затягивании рассмотрения дел со стороны спецкомиссий и так далее.