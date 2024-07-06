В Шереметьево массово задерживаются рейсы

В аэропорту Шереметьево наблюдается массовая задержка рейсов. Причина - шторм с грозой и сильнейшим ливнем, который прошел минувшей ночью. В итоге отложен вылет более ста рейсов, и прилет 150.
Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на данные FlightStats.
Отмечается, что в залах ожидания, на стойках регистрации и в кассах стоят длинные очереди.
Также ночью были задержки в подгоне трапов, не хватало агентов и машин с бортовым питанием. Ситуация в аэропорту взята на контроль Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.