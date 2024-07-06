Школу в Новой Кузнечихе на 1225 мест ввели в эксплуатацию

Школу на 1225 мест в нижегородском ЖК «Новая Кузнечиха» ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Как отмечается, Инспекция госстройнадзора выдала положительно заключение. Ранее специалисты проверяли школу, однако находили нарушения, которые подрядчик должен был устранить. Перед началом образовательной деятельности школа должна пройти еще один этап — лицензирование.
Добавим, что образовательное учреждение начали строить еще в 2021 году. Однако сроки строительства были сдвинуты из-за изменений, которые были внесены в проект, а также необходимости заменить импортные материалы и оборудование на отечественное. Школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября.