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Школу в Новой Кузнечихе на 1225 мест ввели в эксплуатацию

Положительное заключение выдала Инспекция госстройнадзора.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Школу на 1225 мест в нижегородском ЖК «Новая Кузнечиха» ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, Инспекция госстройнадзора выдала положительно заключение. Ранее специалисты проверяли школу, однако находили нарушения, которые подрядчик должен был устранить. Перед началом образовательной деятельности школа должна пройти еще один этап — лицензирование.

Добавим, что образовательное учреждение начали строить еще в 2021 году. Однако сроки строительства были сдвинуты из-за изменений, которые были внесены в проект, а также необходимости заменить импортные материалы и оборудование на отечественное. Школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября.

образование