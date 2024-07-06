Грибов море: как собрать, поесть и не отравиться

Обильные дожди, солнечная погода — самая благоприятная среда для роста грибов. В лесах Омской области их сейчас полным-полно. Но есть и минус — пик острых отравлений грибами совпадает с грибным сезоном. Чтобы этого не случилось, есть несколько основных правил, которые нужно знать при сборе грибов.
«Чаще всего пищевые отравления связаны с тем, что люди собирают незнакомые или ложные грибы. Перед походом в лес обязательно нужно заранее изучить их разновидности, правила сбора и хранения! К сожалению, даже безопасные грибы могут стать причиной расстройства желудочно-кишечного тракта. Виной тому хитин — органический полисахарид, который плохо усваивается организмом. Также грибы легко впитывают вредные вещества. Поэтому их нельзя собирать возле трасс, недалеко от мусорных свалок», — рассказывает Татьяна Маслова, врач-инфекционист Большереченской центральной районной больницы.
Собранные грибы нужно в тот же день перебрать и отсортировать. Сразу выбрасывайте перезревшие, червивые и дряблые! Грибы — скоропортящийся продукт, поэтому после сортировки поместите их в холодное место.
Если покупаете грибы, то обязательно оцените их состояние — они не должны быть слишком темными, мягкими и влажными.
«Можно назвать основные причины отравлений грибами: плохие навыки идентификации сортов растения, погрешности при кулинарной обработке или непереносимость человеком лектинов — белков, которые содержатся в некоторых видах грибов, — говорит медик. — Потенциальную опасность представляет и повальное увлечение микродозингами и прочими новомодными практиками использования грибов в лечебных целях. Люди собирают ядовитые грибы, делают из них настойки и порошки. Чуть дрогнет рука при разливе настойки — и вот уже лекарство превращается в яд».
Врач напомнила, что при первых же признаках отравления: внезапной тошноте и рвоте, резкой боли в животе, лихорадке, расширении зрачков и нарушении координации движений, нужно немедленно сообщить об этом близким и вызвать скорую помощь. Берегите свое здоровье!