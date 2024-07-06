Грибов море: как собрать, поесть и не отравиться

«Чаще всего пищевые отравления связаны с тем, что люди собирают незнакомые или ложные грибы. Перед походом в лес обязательно нужно заранее изучить их разновидности, правила сбора и хранения! К сожалению, даже безопасные грибы могут стать причиной расстройства желудочно-кишечного тракта. Виной тому хитин — органический полисахарид, который плохо усваивается организмом. Также грибы легко впитывают вредные вещества. Поэтому их нельзя собирать возле трасс, недалеко от мусорных свалок», — рассказывает Татьяна Маслова, врач-инфекционист Большереченской центральной районной больницы.