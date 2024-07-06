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Жителей Башкирии предупредили о грозах

Завтра, 7 июля, в Башкирии ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным Башгидрометцентра, в республике местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +16,+21°, по юго-востоку до +11°, днем +27,+32°.