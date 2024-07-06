Жителей Башкирии предупредили о грозах

По данным Башгидрометцентра, в республике местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +16,+21°, по юго-востоку до +11°, днем +27,+32°.
Завтра, 7 июля, в Башкирии ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
По данным Башгидрометцентра, в республике местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +16,+21°, по юго-востоку до +11°, днем +27,+32°.