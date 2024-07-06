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40-градусная жара будет стоять в Самарской области 6 июля

Жителей Самарской области предупредили о сильной жаре до +40 градусов 6 июля.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 6 июля, в Самарской области будет стоять очень сильная жара. Синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +40 °C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. До конца дня 6 июля местами в Самарской области ожидается сильная жара +40 °C, — предупредили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить достаточное количество прохладной воды. Лучше не находиться долго на солнце, не заниматься физической активностью.

А людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности, которая длится с 12 до 15 часов, советуют не выходить на улицу и не загорать на пляже. Водителям перед тем, как сесть в машину, нужно сначала открыть все двери для проветривания.