Выпускник Омского автобронетанкового института погиб на СВО

О его гибели сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Родился и вырос Алексей Рязанов в Астрахани, затем учился в Омском танковом институте.
Три года назад он получил назначение в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Алексей Рязанов активно участвовал в боевых действиях, за мужество и доблесть был отмечен государственными наградами. Ранения, полученные в бою на Херсонском направлении стали для него смертельными.
Ранее мы писали о погибшем на СВО жителе Омской области — Александре Кофанове. Он умер за месяц до своего 23-летия.
Также мы сообщали об учителе истории Цветнопольской школы Азовского района Владимире Иордане, который также погиб на СВО.