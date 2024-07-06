Выпускник Омского автобронетанкового института погиб на СВО

Три года назад он получил назначение в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Алексей Рязанов активно участвовал в боевых действиях, за мужество и доблесть был отмечен государственными наградами. Ранения, полученные в бою на Херсонском направлении стали для него смертельными.