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Выпускник Омского автобронетанкового института погиб на СВО

Он скончался от полученных ран.

О его гибели сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Родился и вырос Алексей Рязанов в Астрахани, затем учился в Омском танковом институте.

Три года назад он получил назначение в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Алексей Рязанов активно участвовал в боевых действиях, за мужество и доблесть был отмечен государственными наградами. Ранения, полученные в бою на Херсонском направлении стали для него смертельными.

Ранее мы писали о погибшем на СВО жителе Омской области — Александре Кофанове. Он умер за месяц до своего 23-летия.

Также мы сообщали об учителе истории Цветнопольской школы Азовского района Владимире Иордане, который также погиб на СВО.