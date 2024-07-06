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Дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на пять ночей из-за ремонта

Согласно информации, полученной от пресс-службы мэрии Новосибирска, дорога к аэропорту Толмачево будет закрыта с 18 по 22 июля.

Планируется капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод».

В период с 1:00 до 5:00 будет введен запрет на проезд транспорта, а проезжая часть у дома № 54 по улице Станционной будет закрыта. Пассажиров, собирающихся вылетать ночными и утренними рейсами, просят заранее спланировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути следования.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в двух районах Новосибирска ограничат движение транспорта из-за ремонта.