Дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на пять ночей из-за ремонта

В период с 1:00 до 5:00 будет введен запрет на проезд транспорта, а проезжая часть у дома № 54 по улице Станционной будет закрыта. Пассажиров, собирающихся вылетать ночными и утренними рейсами, просят заранее спланировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути следования.