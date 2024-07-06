Дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на пять ночей из-за ремонта

Планируется капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод».
В период с 1:00 до 5:00 будет введен запрет на проезд транспорта, а проезжая часть у дома № 54 по улице Станционной будет закрыта. Пассажиров, собирающихся вылетать ночными и утренними рейсами, просят заранее спланировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути следования.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в двух районах Новосибирска ограничат движение транспорта из-за ремонта.