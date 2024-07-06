Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов

«Загрузка у нас сейчас составляет в среднем 55 процентов, а в средствах размещения с развитой туристической инфраструктурой, то есть СПА-комплексами, различными развлечениями, бассейнами и так далее, она доходит до 100 процентов. Уровень бронирования на июль составляет 51%, на август — порядка 47%», — сказал он.
Такого результата, по словам министра, удалось добиться благодаря трем факторам: мерам государственной поддержки внутреннего туризма, гибкой ценовой политике и имиджу Крыма как ведущего курорта России.
«Крым продолжает оставаться одним из ведущих туристических регионов России. Ежегодные среднегодовые показатели по турпотоку в республике у нас высокие. Да, у нас было значительное снижение в связи с известными событиями, но сейчас этот турпоток восстанавливается», — подчеркнул Сергей Ганзий.
Он отметил, что в большинстве средств размещения цены на отдых в Крыму изменились в пределах инфляции, то есть существенно не выросли, при этом применяется динамическое ценообразование.
«Вот эти три фактора в комплексе дают нам постепенное восстановление турпотока, которое мы наблюдаем сегодня», — пояснил министр.
В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.
Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио «Спутник в Крыму» в воскресенье, 7 июля.