Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов

«Загрузка у нас сейчас составляет в среднем 55 процентов, а в средствах размещения с развитой туристической инфраструктурой, то есть СПА-комплексами, различными развлечениями, бассейнами и так далее, она доходит до 100 процентов. Уровень бронирования на июль составляет 51%, на август — порядка 47%», — сказал он.