Население Волгоградской области продолжает сокращаться

По данным ведомства за этот период в регион перебрались на постоянное место жительства 14 058 человек, а покинули его территорию навсегда 14 158 жителей. Таким образом, миграционная убыль составила 100 человек. В 2023 году этот показатель был в разы больше — за аналогичный период он составлял 1 132 человека.