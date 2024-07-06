Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Население Волгоградской области продолжает сокращаться

В ЮФО наиболее привлекательным для населения остается Краснодарский край — здесь число жителей увеличилось за счет приезжих на 9 731 человека.

Итоги миграции в Волгоградской области подвел Росстат за первые четыре месяца 2024 года.

По данным ведомства за этот период в регион перебрались на постоянное место жительства 14 058 человек, а покинули его территорию навсегда 14 158 жителей. Таким образом, миграционная убыль составила 100 человек. В 2023 году этот показатель был в разы больше — за аналогичный период он составлял 1 132 человека.

В Южном федеральном округе наиболее привлекательным для населения остается Краснодарский край — здесь число жителей увеличилось за счет приезжих на 9 731 человека.

демография