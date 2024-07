На новом альбоме панк-рок-группы The Offspring будет трэш-метал-песня

Тем не менее на свежей пластинке коллектива будет одна композиция, записанная в жанре трэш-метала, передает Blabbermouth. Она называется Come To Brazil («Приезжайте в Бразилию»). Трек Get Some также будет звучать тяжело благодаря изобилию «рок-риффов». Остальные композиции будут выдержаны в привычной для The Offspring панк-стилистике.