На новом альбоме панк-рок-группы The Offspring будет трэш-метал-песня

Вассерман признался, что они никогда не обсуждают, как должна звучать пластинка. Во время работы они обращают внимание на отдельные треки и пытаются выстроить стиль и концепцию лонгплея уже после того, как появляются готовые наработки. По мнению гитариста, The Offspring «не очень-то изменились» и никогда не хотели бросить панк-рок и начать писать метал-музыку.