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На новом альбоме панк-рок-группы The Offspring будет трэш-метал-песня

Гитарист американской панк-рок-группы The Offspring Кевин «Нудлз» Вассерман рассказал, чего поклонникам стоит ждать от новой пластинки. Музыкант заявил, что они снова работали с Бобом Роком — продюсером, помогающим коллективу уже «на протяжении 15−16 лет».

Источник: Звук

Гитарист американской панк-рок-группы The Offspring Кевин «Нудлз» Вассерман рассказал, чего поклонникам стоит ждать от новой пластинки. Музыкант заявил, что они снова работали с Бобом Роком — продюсером, помогающим коллективу уже «на протяжении 15−16 лет».

Вассерман признался, что они никогда не обсуждают, как должна звучать пластинка. Во время работы они обращают внимание на отдельные треки и пытаются выстроить стиль и концепцию лонгплея уже после того, как появляются готовые наработки. По мнению гитариста, The Offspring «не очень-то изменились» и никогда не хотели бросить панк-рок и начать писать метал-музыку.

Тем не менее на свежей пластинке коллектива будет одна композиция, записанная в жанре трэш-метала, передает Blabbermouth. Она называется Come To Brazil («Приезжайте в Бразилию»). Трек Get Some также будет звучать тяжело благодаря изобилию «рок-риффов». Остальные композиции будут выдержаны в привычной для The Offspring панк-стилистике.

Напомним, что новый лонгплей музыкантов получил название Supercharged — работа станет 11-й в их дискографии. Ее премьера состоится 11 октября этого года. По словам лидера группы Декстера Холланда, название пластинки описывает записанную на диск «чистую энергию», а сами песни будут «прославлять жизнь».