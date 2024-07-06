Петербург пережил залповые дожди и мокнет под сверхрасчётным ливнем

В конце рабочей недели в городе прошли залповые дожди. 4 и 5 июля дождевой фронт двигался по всей территории Петербурга в сторону Карелии. Самыми залитыми оказались Петродворцовый и Красногвардейский районы. В первом зафиксировали 28,15 мм осадков, с интенсивностью 9,78 мм за двадцать минут, во втором — 23,13 мм, но с вдвое меньшей интенсивностью. В Колпинском и Московском налило немногим меньше.