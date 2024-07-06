Движение транспорта ограничат в Самаре из-за «iВолги» почти на месяц

Проехать не получится в Прибрежном от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от первого до второго КПП). Это не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД по Самарской области.