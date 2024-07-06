Движение транспорта ограничат в Самаре из-за «iВолги» почти на месяц

В Самаре временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный. Это связано с проведением всероссийского молодежного форума «iВолга». Об этом сообщили в городской администрации.
— Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Оно будет действовать с 05:00 11 июля до 20:00 6 августа, — рассказали в мэрии.
Проехать не получится в Прибрежном от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от первого до второго КПП). Это не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД по Самарской области.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты движения. Напомним, в Самаре перекроют проезд на улице А. Солженицына из-за семейного фестиваля 7 июля.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты движения.