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Движение транспорта ограничат в Самаре из-за «iВолги» почти на месяц

В Самаре перекроют проезд в поселке Прибрежный из-за молодежного форума «iВолга» с 11 июля по 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный. Это связано с проведением всероссийского молодежного форума «iВолга». Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Оно будет действовать с 05:00 11 июля до 20:00 6 августа, — рассказали в мэрии.

Проехать не получится в Прибрежном от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от первого до второго КПП). Это не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД по Самарской области.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты движения. Напомним, в Самаре перекроют проезд на улице А. Солженицына из-за семейного фестиваля 7 июля.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты движения.

администрация Самары