В Ростове из-за жары действуют графики временного отключения света

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО “Системный оператор Единой энергетической системы” вводятся в действие графики временного отключения потребителей на заданную величину электрической мощности», — сообщает пресс-служба региона.



Точного графика нет, он носит «плавающий» характер. Сегодня, 6 июля без электричества примерно с 11:40 до текущего времени остаются часть центра города и Западный. 5 июля в Ростове также отключали электроэнергию. Не было света и в Мясниковском районе, и в ряде СНТ и ДНТ «Батайска».