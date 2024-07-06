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В Ростове из-за жары действуют графики временного отключения света

В Ростове и области из-за сильной жары начались веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО “Системный оператор Единой энергетической системы” вводятся в действие графики временного отключения потребителей на заданную величину электрической мощности», — сообщает пресс-служба региона.

Точного графика нет, он носит «плавающий» характер. Сегодня, 6 июля без электричества примерно с 11:40 до текущего времени остаются часть центра города и Западный. 5 июля в Ростове также отключали электроэнергию. Не было света и в Мясниковском районе, и в ряде СНТ и ДНТ «Батайска».

ЖКХ