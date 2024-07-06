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Очередь у Крымского моста за час выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час выросла в три раза и достигла 215 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

Источник: РИА "Новости"

Час назад выезда из Крыма ожидали 60 машин.

«В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым свободен — со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.

Ночью движение по мостовому переходу было перекрыто на пятнадцать минут, с 0:30 до 0:45. Затем движение транспорта осуществлялось в штатном режиме, без очередей.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.