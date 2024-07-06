Заплати и плыви. Узбекистанцы пожаловались на отсутствие бесплатных купальных зон

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посещение аквапарков и аренда дач с бассейном для многих в Узбекистане стали главными национальными развлечениями жарким летом. Однако не все семьи могут себе позволить такой отдых. Для другой части узбекистанцев утолить потребность в прохладе стало практически роскошью — почти все бесплатные раньше места для купания отдали частникам. Поэтому многие отправляются купаться в каналах и не приспособленных для этого водоемах, откуда очень часто приходят дурные вести.