Заплати и плыви. Узбекистанцы пожаловались на отсутствие бесплатных купальных зон

Куда вывезти детей искупаться, если бюджет ограничен?
В поисках доступных и безопасных мест для летнего отдыха в сообществе «Потребитель» узбекистанцы развернули целую дискуссию. Они отметили, что муниципальных или бесплатных общественных водоемов катастрофически мало, практически все пригодные для купания берега рек и водоемов вокруг Ташкента оказались арендованными — бесплатное купание становится недоступным.
«Дети, чьи родители не тянут цены на аквапарки и дачи, чувствуют себя людьми второго сорта. Семья может даже и не подпадать под категорию малообеспеченных, но цена на вывоз детей к воде для них неподъемна. В Ташобласти народ называет единственную бесплатную точку — стихийная купальная зона на Чирчике, за гидроузлом. Там по выходным яблоку негде упасть».
Учитывая климатические условия Узбекистана, разработка и реализация программ по созданию и поддержке бесплатных общественных купальных мест могли бы значительно улучшить качество жизни населения.
«Каждый год мы поднимаем вопрос о необходимости муниципального пляжа. Но увы», — заключила она.
Про бассейны на заднем дворе
Также пользователи активно обсудили тему установки и использования надувных бассейнов во дворах частных домов. Многие узбекистанцы стремятся создать условия для купания прямо у себя дома, но опасаются получить штраф. Ведь в последнее время население часто пугают ужесточением контроля за нерациональным использованием водных ресурсов, которые, как известно, ограничены.
Чтобы не нарваться на наказание, пользователи рекомендовали наполнять бассейны в ночное время. Также среди рекомендаций по экономии — полить сливаемой водой из бассейна сад и огород. Однако конкретного ответа, как быть в такой ситуации, нет.
«Сувсоз необходимо дать официальные четкие объяснения, как во дворах частных домов с централизованным водоснабжением регламентируется содержание бассейнов. Как стационарных, так и временных. Влияет ли объем бассейнов, наличие циркуляционных фильтрующих насосов, рассказать про ночное наполнение. Люди не должны бояться жить в собственном городе из-за того, что непонятно, когда и за что тебя оштрафуют».
Таким образом, даже установка собственного бассейна превращается в сложную задачу, добавляя еще один штрих к общей картине дефицита доступных мест для купания.
Про абонементы в бассейны для пенсионеров
С апреля 2022 года, согласно постановлению президента, старшему поколению должны компенсировать расходы на спортзалы и бассейны. Это решение было направлено на поддержку здоровья и активного образа жизни пожилых людей.
Однако спустя два года никто так толком и не получил компенсаций, а в махаллях даже не знают об этом постановлении. Это вызывает серьезные вопросы относительно исполнения президентских инициатив и реальной заботы о старшем поколении.
Пенсионеры продолжают задавать вопросы: «Кому-нибудь компенсировали?» Судя по комментариям под постом, там все очень сложно — льготы выдают по очередности, да и выдать абонемент могут на зимний период. Многим могут отказать.