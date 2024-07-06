Татарстан отмечен за освещение выставки «Россия»

«Вы знаете, есть по году двадцатка самых посещаемых мест в мире. Ее открывает турецкий “Гранд-базар” — это 95 млн человек, закрывает эту двадцатку Нотр-Дам-де-Пари — там 13 млн человек. Так что наша выставка даже за девять месяцев вошла в топ-20 самых посещаемых мест в мире. А если бы она продолжалась 12 месяцев, то это был бы топ-10», — поделился Жарич.