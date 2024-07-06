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Доктор Павлова объяснила, почему нельзя есть колбасу

Источник: Российская газета

Если уменьшить потребление колбасы, сосисок и другого переработанного мяса на треть, это поможет предотвратить возникновение за десять лет 350 тыс. случаев диабета, 92,5 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 53,3 тыс. случаев колоректального рака.

Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зкхра Павлова со ссылкой на специалистов Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины.

Обработанное, переработанное, ультраобработанное мясо - это мясо, которое прошло дополнительную обработку для улучшения вкуса, консистенции и сроков хранения. Речь идет о соленом, копченом и консервированном мясе животных и птиц, в том числе о сосисках, беконе, солонине.

Врач Павлова отметила, что правильно приготовленное мясо, говядина, свинина, очень полезны, если их варить, запекать, тушить и готовить на пару 1-2 раза в неделю.