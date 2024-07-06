Доктор Павлова объяснила, почему нельзя есть колбасу

Обработанное, переработанное, ультраобработанное мясо - это мясо, которое прошло дополнительную обработку для улучшения вкуса, консистенции и сроков хранения. Речь идет о соленом, копченом и консервированном мясе животных и птиц, в том числе о сосисках, беконе, солонине.