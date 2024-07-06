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Умерла диктор Центрального телевидения Гостелерадио Аза Лихитченко

Лихитченко работала диктором до 1993 года, была наставником для начинающих телеведущих.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Одна из ведущих программы «Время», диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко скончалась на 87-м году жизни, говорится в сообщении Telegram-канала Первого канала.

«Печальная новость: не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы “Время”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лихитченко рассказывала телезрителям о главных событиях в СССР и завоевала всенародную любовь.

Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959-м окончила Школу-студию МХАТ, училась на одном курсе с Владимиром Высоцким, Валентином Никулиным и Георгием Епифанцевым. Некоторое время играла на сцене Севастопольского русского драматического театра, в 1960 году стала сотрудником Гостелерадио СССР.

C 1968 года, когда появилась программа «Время», Лихитченко стала одной из основных ее ведущих. Диктором ЦТ она работала до 1993-го, возглавляла дикторский отдел, была наставницей для начинающих телеведущих.