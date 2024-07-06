Умерла диктор Центрального телевидения Гостелерадио Аза Лихитченко

Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959-м окончила Школу-студию МХАТ, училась на одном курсе с Владимиром Высоцким, Валентином Никулиным и Георгием Епифанцевым. Некоторое время играла на сцене Севастопольского русского драматического театра, в 1960 году стала сотрудником Гостелерадио СССР.