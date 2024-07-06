Число погибших в Газе палестинцев превысило 38 тысяч человек

По данным министерства здравоохранения Газы, полученным в субботу, в результате военного наступления Израиля на сектор Газа с 7 октября погибли по меньшей мере 38 098 палестинцев, а 87 705 получили ранения.
Министерство здравоохранения Газы также заявило, что за последние 24 часа в секторе Газа погибли 29 человек. Появилась информация о том, что среди погибших были пять палестинских журналистов, сообщает Al-Jazeera.
"Непрерывный цикл" массового перемещения мирных жителей в секторе Газа и нахождение людей в "режиме выживания" и "отчаянии" необходимо прекратить, заявил в субботу директор Агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаццарини.
Между тем
ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников, включая солдат и мужчин, спустя 16 дней после первой фазы соглашения, направленного на прекращение войны в Газе, сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник в палестинской группировке.