Reuters: ХАМАС принял предложение начать переговоры об освобождении заложников

ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении всех израильских заложников, включая солдат и мужчин, спустя 16 дней после первой фазы соглашения, направленного на прекращение войны в Газе. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в ХАМАС.
По информации собеседника агентства, палестинская группировка отказалась от требования о том, чтобы Израиль сначала должен начать соблюдать постоянное прекращение огня перед подписанием соглашения. Это предложение может привести к рамочному соглашению, если его поддержит Израиль, и положить конец девятимесячной войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Новое предложение подразумевает, что посредники будут гарантировать временное прекращение огня, доставку помощи и вывод израильских войск до тех пор, пока непрямые переговоры по реализации второй фазы соглашения продолжаются, добавил источник в ХАМАС.
За последние несколько дней усилия по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в секторе Газа активизировались благодаря челночной дипломатии между Вашингтоном, Израилем и Катаром, который возглавляет посреднические усилия из Дохи, где базируется находящееся в изгнании руководство ХАМАС.
Со своей стороны, источник в переговорной группе Израиля, говоривший на условиях анонимности, сказал, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения. Это резко контрастирует с прошлыми случаями в ходе девятимесячной войны в Газе, когда Израиль заявлял, что любые условия, выдвинутые ХАМАС, являются неприемлемыми.
Между тем, по информации турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что окончательное прекращение огня может быть достигнуто "через пару дней", и призвал западные страны оказать давление на Израиль, чтобы тот принял предложенные условия.
По данным министерства здравоохранения Газы, полученным в субботу, в результате военного наступления Израиля на сектор Газа с 7 октября погибли по меньшей мере 38 098 палестинцев, а 87 705 получили ранения.