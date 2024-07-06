Reuters: ХАМАС принял предложение начать переговоры об освобождении заложников

По информации собеседника агентства, палестинская группировка отказалась от требования о том, чтобы Израиль сначала должен начать соблюдать постоянное прекращение огня перед подписанием соглашения. Это предложение может привести к рамочному соглашению, если его поддержит Израиль, и положить конец девятимесячной войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Новое предложение подразумевает, что посредники будут гарантировать временное прекращение огня, доставку помощи и вывод израильских войск до тех пор, пока непрямые переговоры по реализации второй фазы соглашения продолжаются, добавил источник в ХАМАС.