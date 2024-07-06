Ученый предупредил, что каждые 10 лет в Беларуси будет становиться все жарче

Так, ведущий научный сотрудник лаборатории климатических исследований института Виктор Мельник обратил внимание на то, что изменение климата в Беларуси ведет отсчет с 1988-го с момента, когда стали преобладать устойчивые теплые зимы. А в девяностых годах прошлого столетия ученые подсчитали распределение сумм температур и границы агроклиматических областей, обусловленных этими температурами, и выяснили, что на юге Беларуси возникла новая агроклиматическая область — Полесье. Потом снова стали вырисовываться три агроклиматические зоны — северная, центральная и южная.