Ученый предупредил, что каждые 10 лет в Беларуси будет становиться все жарче

В Беларуси каждое новое десятилетие будет становиться теплее, чем в предыдущем. Об этом в Институте природопользования НАН Беларуси рассказали БелТА.
Так, ведущий научный сотрудник лаборатории климатических исследований института Виктор Мельник обратил внимание на то, что изменение климата в Беларуси ведет отсчет с 1988-го с момента, когда стали преобладать устойчивые теплые зимы. А в девяностых годах прошлого столетия ученые подсчитали распределение сумм температур и границы агроклиматических областей, обусловленных этими температурами, и выяснили, что на юге Беларуси возникла новая агроклиматическая область — Полесье. Потом снова стали вырисовываться три агроклиматические зоны — северная, центральная и южная.
— Сумма температур в каждой из агроклиматических областей увеличилась примерно на 200 градусов. После этого произошло их смещение: центральная область заняла место северной, на ее место пришла южная, а на место южной — новая, — рассказал кандидат географических наук.
Ученый подчеркнул, что каждое десятилетие в Беларуси становится жарче. А еще за 2000−2020 годы опять возникла новая агроклиматическая область на юге Полесья примерно с теми же очертаниями, что и 20 лет назад.
— Наблюдается устойчивый рост температуры и идет изменение климатических и агроклиматических условий, поэтому разрабатывающиеся адаптационные меры должны учитывать прогноз изменения климата, — заключил специалист.