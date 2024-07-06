В Киевской области откроют еще 397 «пунктов несокрушимости»

Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3−4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.