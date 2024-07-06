В Киевской области откроют еще 397 «пунктов несокрушимости»

Как сообщил Кравченко, он дал распоряжение главам районов и общин области привести в рабочий режим все «пункты несокрушимости». По его данным, в области уже функционируют 225 пунктов, к открытию готовы еще 397.
«Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости», — приводит его слова украинское агентство УНН.
Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3−4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.