Коллекцию Президентской библиотеки пополнил рассекреченный документ, касающийся так называемой проблемы "Энормоз". Такой термин применялся в оперативной переписке внешней разведки, собиравшей информацию о создании "урановой бомбы" за рубежом.
В открытом доступе появился "План мероприятий 1-го Управления НКГБ СССР по агентурно-оперативной разработке "Энормоз" (о разработке западными странами атомного оружия)". Документ был создан 5 ноября 1944 года. Его подлинник хранится в архиве Службы внешней разведки России.
"Проблемой расщепления атомного ядра и получения нового источника атомной энергии ученые Германии, Англии, США, Франции и других стран вплотную стали заниматься с 1939 года, - сообщается на сайте СВР.
Подобные работы велись и в Советском Союзе учеными-ядерщиками Яковом Зельдовичем, Юлием Харитоном и другими. Однако начавшаяся война и эвакуация научных институтов в Казань прервали работы по созданию атомного оружия в нашей стране".
В то же время наличие в Германии сильной школы физики свидетельствовало о том, что немецкие ученые могут в ближайшие годы создать атомное оружие. Такая же угроза исходила и от ряда других западных стран.
"Поэтому перед внешней разведкой стояли следующие задачи по проблеме ядерного оружия, которая в оперативной переписке получила в дальнейшем название "Энормоз": определить круг стран, ведущих практические работы по созданию атомного оружия; информировать Центр о содержании этих работ; через свои агентурные возможности приобретать необходимую научно-техническую информацию, способную облегчить создание подобного оружия в СССР", - следует из информации СВР.
Рассекреченный документ представляет собой детальный анализ по вопросам разработки ядерного оружия в нескольких странах. Приоритет в документе отдан США, так как именно там наиболее быстрыми темпами шла работа по созданию ядерного оружия.
"Результаты исследовательских работ, проводимых в ведущих университетах страны, быстро реализуются на практике, - отмечалось в справке НКГБ.
Одновременно с работами в лабораториях ведутся проектные работы, строятся полупроизводственные установки и осуществляется заводское строительство больших масштабов".
Так, агентура докладывала, что в США появляется все больше заводов по обработке урана, причем масштабы производства назывались непревзойденными. Местом строительства одного из таких заводов агентура называла лагерь "Х" в штате Теннеси.
Кроме того, США в 1944 году активно занимались строительством "атомных машин", которых у этой страны на тот момент насчитывалось уже 9 единиц. Детальные данные агентам тогда удалось добыть только о шести из них.
Также НКГБ докладывало о том, что США приближались к завершению работы по созданию атомной бомбы. По имевшимся на тот момент агентурным сведениям, первая экспериментальная бомба должна была быть готова уже осенью 1944 года.
"Работы ведутся в лагере "У" в штате Нью-Мексико и считаются еще более секретными, чем работы по атомным машинам", - отмечалось в архивном документе.
Что касается Англии, то работы по "Энормозу" в этом государстве были поставлены в зависимость от американцев. Сказалась слабость экономики Англии по сравнению с экономикой США.
Интересный факт: большинство работ в атомной сфере англичане проводили в Канаде, куда соответствующий персонал был переправлен "из соображений большей безопасности от вражеских налетов с воздуха и в целях сближения с американцами".
Но меньшая часть научных работников осталась в своей стране. Агентура докладывала, что над созданием атомной бомбы трудились ученые Оксфордского, Ливерпульского, Бирмингемского и других университетов в сотрудничестве с известной фирмой "Империал Кемикал Индастриес".
Сообщалось и о том, что известный французский физик Фредерик Жолио-Кюри добился значительных результатов по проблеме "Энормоз". Но было непонятно, захочет ли он поделиться с какой либо из стран своими открытиями.
Что касается Германии, то о ней разведчики докладывали так: "точных данных о состоянии научной разработки проблемы "Энормоз" в этой стране у нас не имеется".