Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в России исключены

Отмечается, что ведомство ведет масштабную работу, направленную на предотвращение случаев завоза чумы в страну. В частности - мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинацию населения, противоэпидемические мероприятия.
Также в Роспотребнадзоре уточнили, что для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов Россия сотрудничает с такими странами, как Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Узбекистан, Таджикистан.
В пунктах пропуска через госграницу с помощью АИС "Периметр" выявляются люди с признаками инфекционных заболеваний.
Вакцины против чумы в России достаточно. "Есть диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований. Обеспечена стабильная санитарно- эпидемологическая ситуация", - добавили в ведомстве.