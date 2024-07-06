Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в России исключены

В России за последние 10 лет не было зафиксировано ни единого случая чумы у человека. В то же время в мире ежегодно выявляются сотни случаев опасных заболеваний со смертельным исходом. Особенно это касается стран Африки, Азии и США.Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Источник: Российская газета

Отмечается, что ведомство ведет масштабную работу, направленную на предотвращение случаев завоза чумы в страну. В частности - мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинацию населения, противоэпидемические мероприятия.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов Россия сотрудничает с такими странами, как Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Узбекистан, Таджикистан.

В пунктах пропуска через госграницу с помощью АИС "Периметр" выявляются люди с признаками инфекционных заболеваний.

Вакцины против чумы в России достаточно. "Есть диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований. Обеспечена стабильная санитарно- эпидемологическая ситуация", - добавили в ведомстве.