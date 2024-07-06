Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в России исключены

В России за последние 10 лет не было зафиксировано ни единого случая чумы у человека. В то же время в мире ежегодно выявляются сотни случаев опасных заболеваний со смертельным исходом. Особенно это касается стран Африки, Азии и США.Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.