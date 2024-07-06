Участница K-pop-группы Dreamcatcher Шиен возьмет перерыв по состоянию здоровья

Главная вокалистка южнокорейской поп-группы Dreamcatcher Шиен объявила, что временно покидает коллектив. Согласно официальному сообщению, у артистки наблюдались «симптомы тревожности», в связи с чем доктора посоветовали ей отдохнуть от работы.
10 июля у коллектива выходит мини-альбом VirtuouS. Осенью их ждет турне по Мексике, Бразилии, Чили и городам Америки, сообщает NME. Не совсем ясно, сколько времени Шиен потребуется на восстановление, и примет ли она участие в предстоящих концертах Dreamcatcher.
Ранее женская группа NewJeans выпустила видеоролик на трек Supernatural. Тем временем aespa показали фанатам клип на композицию Hot Mess, а BABYMONSTER записали видео по мотивам сингла FOREVER.