Участница K-pop-группы Dreamcatcher Шиен возьмет перерыв по состоянию здоровья

10 июля у коллектива выходит мини-альбом VirtuouS. Осенью их ждет турне по Мексике, Бразилии, Чили и городам Америки, сообщает NME. Не совсем ясно, сколько времени Шиен потребуется на восстановление, и примет ли она участие в предстоящих концертах Dreamcatcher.