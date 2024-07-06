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Какой будет урожай грибов и ягод в Беларуси в этом сезоне — прогноз ученых

Урожай черники, брусники и голубики должен выйти на средние значения. А вот клюквы ожидается больше: под заморозки она, цветущая значительно позже, практически не попала, прогнозирует научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН Беларуси Игорь Маховик, пишет «Сельская газета».

Источник: Смартпресс

По словам эксперта, урожай черники оценивается так (используется пятибалльная шкала оценки): Гомельская область — 4 балла, Брестская, Минская и Могилевская — по 3, Гродненская — 2, Витебская — 1.

Такие ожидания обусловлены тем, что ранней весной держались достаточно высокие температуры, из-за чего вегетационный сезон начался на две-три недели раньше обычного. Затем в северной части Беларуси случились возвратные заморозки до 4−5 градусов, что отразилось на цветущей чернике.

При этом ягоды могут быть как крупные, так и мелкие, поэтому при одном и том же их количестве можно получить разный по массе урожай.

Что касается грибов, то ученые прогнозируют средний урожай. Боровиков и подосиновиков может быть немного меньше, чем обычно: зимой наблюдалось обилие осадков, в низинах была вода, которая в отдельных местах сохраняется и сейчас.

Все зависит от погоды: если после жаркого периода начинаются дожди, то через 10−14 дней активно пойдут грибы.