Какой будет урожай грибов и ягод в Беларуси в этом сезоне — прогноз ученых

При этом ягоды могут быть как крупные, так и мелкие, поэтому при одном и том же их количестве можно получить разный по массе урожай.



Что касается грибов, то ученые прогнозируют средний урожай. Боровиков и подосиновиков может быть немного меньше, чем обычно: зимой наблюдалось обилие осадков, в низинах была вода, которая в отдельных местах сохраняется и сейчас.

