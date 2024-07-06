В ГТК напомнили правила ввоза в Беларусь охотничьего оружия

В ведомстве отметили, что охотничье оружие является оружием, предназначенным для любительской и промысловой охоты и относится к категории гражданского. В отношении него установлен разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС и (или) вывоза с территории ЕАЭС.



Перемещение охотничьего оружия, обратили внимание в ГТК, осуществляется только при наличии заключения (разрешительного документа). В Республике Беларусь такой документ выдает МВД либо управление внутренних дел облисполкомов, главное управление внутренних дел Минского горисполкома.



Охотничье оружие как товар для личного пользования, в отношении которого подлежат соблюдению запреты и ограничения и требуется представление документов, подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений, подлежит обязательному таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.