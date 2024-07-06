Казахстанцы смогут летать из Астаны в Милан с 8 июля

О планах открыть прямое авиасообщение между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом, рассказал глава итальянской авиакомпании Neos Лупо Раттацци 19 января 2024 года на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.