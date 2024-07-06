Капитальный ремонт стадиона в Усть-Уде планируется завершить в этом году

Стоимость работ составляет более 124,8 млн рублей. В том числе стоимость естественного травяного покрытия с легкоатлетическими дорожками, которые установят на стадионе. Также внутри будут расположены две волейбольные площадки с трибунами, площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО, скейтборда и занятий на тренажерах.