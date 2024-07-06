Капитальный ремонт стадиона в Усть-Уде планируется завершить в этом году

Стройплощадку стадиона в поселке Усть-Уда посетил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Подрядчиком произведена разработка грунта, планировка территории, ведется работа по заливке бетонного основания под беговые дорожки, — отметил Богатырев.
Стоимость работ составляет более 124,8 млн рублей. В том числе стоимость естественного травяного покрытия с легкоатлетическими дорожками, которые установят на стадионе. Также внутри будут расположены две волейбольные площадки с трибунами, площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО, скейтборда и занятий на тренажерах.
Напомним, Больше 2000 бывших одиннадцатиклассников пересдали ЕГЭ в Приангарье. Выпускники вновь написали экзамены 4 и 5 июля — в последние дни экзаменационного марафона текущего года. Оценки будут известны 15 и 17 июля.