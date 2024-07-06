Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его доме

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу. По словам председателя ОНК республики Шамиля Хадулаева, Омарова уже доставили в Махачкалу. Источник РИА Новости сообщил, что бывшего главу района подозревают в отмывании денег. Ранее «Ъ» писал, что первое задержание Омарова по статье о мелком хулиганства было только предлогом, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом» в отношении него.