В Иране разрешат россиянам расплачиваться российскими картами

С 22 августа владельцы иранских карт Shetab смогут снимать с них рубли в российских банкоматах. Также решается вопрос о том, чтобы россияне смогли расплачиваться российскими картами в Иране. Об этом заявил глава иранского Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин.
Он сообщил о подписании Москвой и Тегераном соглашения о ликвидности национальных валют для облечения двусторонней торговли. Кроме этого, по его словам, оба государства завершили работу над интеграцией российской платежной системы "Мир" и иранской Shetab.
"Стороны завершили работу по подключению российской платежной системы "Мир" к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу", - сказал Фарзин по итогам переговоров с главой российского Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.
В феврале Россия и Иран перевели расчеты между странами в национальные валюты и на собственные системы передачи банковских сообщений.