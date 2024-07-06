Выставка «Россия» вошла в топ-10 мест по посещаемости в мире

Международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября 2023 года в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Выставку посетили более 18 млн человек. Гости выставки познакомились с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.