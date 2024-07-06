Жара до 42 градусов и осадки: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

7 июля ночью на востоке области Ұлытау ожидается гроза. Днем на востоке области временами — сильный дождь, гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области будет туман. По области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
Завтра в Карагандинской области возможна гроза. В центре, юге области — сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области — туман. На юге области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В воскресенье на востоке области Жетісу прогнозируется ветер юго-восточный — порывы 15−20 м/с.
7 июля днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. На севере, западе, юге области гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области 15−20 м/с.
Завтра днем на северо-западе Мангистауской области возможна гроза.
Предстоящей ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на севере области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
А на западе, юге, в центре Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области порывы 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35−39 градусов.
Завтра утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами возможна гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.
В воскресенье днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35−38 градусов. На северо-западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность.
Предстоящей ночью на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара 36 градусов.
Ночью на севере Жамбылской области тоже ожидается гроза, днем на западе, севере, юге в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с.
7 июля днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области — гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Завтра утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с.
В Кызылординской области — ветер северный днем в центре области 15−20 м/с.
Предстоящей ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.
А на севере, востоке Восточно-Казахстанской области — гроза. Днем гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с.