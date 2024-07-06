Моби назвал единственную причину, по которой он согласился на крупное турне

Рассуждая о наследии культовой пластинки, Моби признался, что до сих пор не верит в ее успех. Музыка, которую он любил в детстве, была не очень популярна, поэтому он и сам намеревался делать треки, которые «никто не будет слушать». Также артист вспомнил, что после выхода Play подумывал вернуться в университет, все-таки получить докторскую степень по философии и стать учителем истории.