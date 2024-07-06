Моби назвал единственную причину, по которой он согласился на крупное турне

По словам музыканта, менеджер «годами» упрашивал его отправиться на гастроли, но Моби отказывался. Однако как только он услышал, что «не получит за турне ни копейки», идея показалась ему симпатичной.
Этой осенью Моби впервые за десять лет отправится в гастрольное турне в честь юбилея Play — лонгплея, принесшего музыканту первый ощутимый успех. Как сообщает NME, вся выручка с выступлений пойдет в европейские фонды по защите прав животных.
Рассуждая о наследии культовой пластинки, Моби признался, что до сих пор не верит в ее успех. Музыка, которую он любил в детстве, была не очень популярна, поэтому он и сам намеревался делать треки, которые «никто не будет слушать». Также артист вспомнил, что после выхода Play подумывал вернуться в университет, все-таки получить докторскую степень по философии и стать учителем истории.