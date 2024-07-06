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Актер Майк Хеслин внезапно умер в 30 лет: врачи в замешательстве

Источник: Российская газета

Американский актер, певец, режиссер, сценарист и продюсер Майк Хеслин скончался в результате внезапного сердечного приступа через неделю после госпитализации.

При этом, как сообщает Daily Mail со ссылкой на близких артиста, у врачей нет внятного объяснения произошедшему, так как Хеслин был "молод и абсолютно здоров".

Отмечено, что, согласно завещанию артиста, его органы были использованы для трансплантации и уже спасли жизни четырем людям.

Майк Хеслин родился в 1994 году. В 2001-м окончил Бостонскую академию изящных искусств - вокальное отделение - со степенью бакалавра. Снимался с 2014-го: "Семь смертных грехов" (18+), "Юная" (18+), "Я просто мечтаю", "Спецназ: Львица", другие. Лауреат и номинант ряда премий.