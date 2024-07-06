На космодроме Байконур специалисты филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный" собрали "пакет" ракеты-носителя "Союз-2.1а" для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26".
В состав "пакета" входят первая и вторая ступени ракеты, а это пять блоков: центральный и четыре боковых.
Как рассказали в "Роскосмосе", после завершения сборочных операций совместный расчет специалистов выполнил перекладку "пакета" на место хранения.
Следующий этап подготовки - проведение пневмоиспытаний. Далее будут проведены автономные и комплексные испытания и заключительная операция - общая сборка ракеты-носителя.
Как уже писала "РГ", запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" намечается на 11 сентября. В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.